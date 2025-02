En Estados Unidos, los legisladores republicanos de Misuri y Misisipi han presentado proyectos de ley que buscan incentivar la denuncia de migrantes indocumentados a cambio de recompensas económicas.

Ambas propuestas, alineadas con la agenda antiinmigrante del expresidente Donald Trump, contemplan otorgar USD 1 000 a cualquier persona que proporcione información que conduzca a la detención de un migrante sin documentación.

La iniciativa de Misuri, liderada por el senador David Gregory, aún se encuentra en debate, mientras que la versión de Misisipi fue frenada en el comité legislativo esta semana. En el caso de Misuri, la propuesta no solo considera el pago de recompensas, sino que introduce la figura de “cazarrecompensas” certificados, quienes se encargarían de localizar y detener a los migrantes.

Este “ICE estatal” ha sido duramente criticado por legisladores y organizaciones de derechos humanos. La senadora demócrata Barbara Washington advirtió sobre el riesgo de fomentar perfiles raciales y actos discriminatorios. “No me digan que no va a suceder porque está sucediendo ahora”, enfatizó. Por otro lado, Gregory defendió el proyecto alegando que los cazarrecompensas actuarían solo bajo órdenes de arresto y no de forma arbitraria.