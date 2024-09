El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano, Donald Trump, descartó la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 si no resulta elegido en los comicios de este año. En una entrevista concedida al programa Full Measure, Trump afirmó que no tiene intenciones de volver a postularse si no gana en noviembre. "No lo veo, en absoluto", aseguró, aunque se mostró confiado en que tendrá éxito en esta elección.

Durante la entrevista, Trump también mencionó la posibilidad de incluir a figuras destacadas como Elon Musk o Robert F. Kennedy Jr. en su futuro gabinete, en caso de ser elegido presidente. El exmandatario elogió a Kennedy Jr., quien recientemente suspendió su candidatura y expresó su apoyo a Trump, sugiriendo que sería una opción excelente para tratar temas de salud y medio ambiente.

