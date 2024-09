Kamala Harris se siente "muy orgullosa" de contar con el respaldo de Taylor Swift

A pesar de sus alineaciones políticas, Harris bromeó diciendo que ella y Swift no tienen mucho en común en lo que respecta a los equipos de la NFL a los que apoyan. "Pero estuvimos en lados opuestos del Super Bowl el año pasado", dijo, haciendo un guiño al compromiso de Swift con los Kansas City Chiefs de su novio Travis Kelce .

Después de prometer que votará por Harris, Swift escribió que la vicepresidenta "lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda", la llamó una "líder talentosa y de mano firme" y aplaudió su decisión de elegir al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula.

"He investigado y he tomado mi decisión. Su investigación es toda suya y la elección es suya. También quiero decir, especialmente a quienes votan por primera vez: ¡recuerden que para votar, deben estar registrados! También creo que es mucho más fácil votar temprano. En mi historia les daré un enlace donde registrarse y encontraré las fechas e información para la votación anticipada", concluyó Swift en su publicación, que firmó como Childless Cat Lady, una mujer que tiene gatos pero no hijos, en referencia a los comentarios de 2021 hechos por el compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance.