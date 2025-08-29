Una Corte de EE. UU. mantiene el bloqueo al plan de Trump de terminar con el Estatuto de Protección Temporal para venezolanos

Una corte federal de apelaciones de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/estados-unidos-ice-deporta-a-casi-200-000-personas-NA10017138 target=_blank>Estados Unidos</a> mantuvo el bloqueo temporal al plan del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el <b>Estatuto de Protección Temporal</b> (TPS por sus siglas en <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/bomberos-detenidos-migracion-estados-unidos-ED10020576 target=_blank></a>