Una Corte de EE. UU. mantiene el bloqueo al plan de Trump de terminar con el Estatuto de Protección Temporal para venezolanos

Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo el bloqueo temporal al plan del gobierno del presidente Donald Trump de revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) que otorga permiso de trabajo y residencia a unos 600 000 venezolanos en el país. Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó el 29 de agosto, por unanimidad, el fallo de una corte inferior que protege a los venezolanos de la deportación, mientras el caso continúa. Revise: Agentes migratorios de EE. UU. detienen a dos bomberos durante incendio forestal "Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral", declaró la jueza Kim Wardlaw.

"Los demandantes han demostrado que enfrentan daños irreparables a sus vidas, familias y medios de vida", agregó.

Estatuto de Protección Temporal para migrantes

Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país de forma segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Pocos días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, su predecesor Joe Biden extendió el TPS para los venezolanos por 18 meses, alegando una crisis en el país sudamericano gobernado por Nicolás Maduro. Le puede interesar: EE. UU.: autor del tiroteo en escuela católica de Minneapolis anunció sus intenciones en YouTube El gobierno de Trump preveía eliminar ese amparo el 7 de abril, pero a fines de marzo el juez federal Edward Chen suspendió temporalmente la iniciativa, tras señalar que tenía tintes racistas y caracterizaba erróneamente a los venezolanos como criminales. La administración recurrió en mayo a la Corte Suprema pidiéndole que anulara la orden del magistrado. El máximo tribunal no eliminó el TPS, pero concedió la solicitud de cancelar temporalmente la protección mientras el caso se litiga en los tribunales. Ahora se espera que el Ejecutivo apele el fallo del Noveno Circuito ante la Corte Suprema, dominado por jueces nombrados por Trump.

Trump quiere eliminar el TPS