19 dic 2025 , 14:57

Estados Unidos declara que no ve serio el llamado de Maduro a los militares de Colombia

Tras el llamado de Nicolás Maduro al ejercito colombiano para unirse a Venezuela y enfrentar posibles ataques de EE UU, Marco Rubio declaró que no es algo serio.

   
    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en el Capitolio de EE.UU. en Washington DC, EE.UU. EFE/WILL OLIVER( WILL OLIVER / EFE )
EFE
EFE
El viernes 19 de diciembre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que no considera algo serio el llamado de Nicolás Maduro, dictador venezolano, a los militares de Colombia para que se unan a Venezuela en caso de un ataque estadounidense.

Lea más: Nicolás Maduro recibe un premio desconocido de la paz por militantes del régimen chavista

"No, nosotros no lo vemos como algo serio en términos de involucrar a las Fuerzas Armadas de Colombia", respondió Rubio en español durante la rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

En medio de las amenazas de una operación militar estadounidense en territorio venezolano, Maduro afirmó el miércoles que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región.

Lea más: Trump dice que no necesita autorización del Congreso para atacar a Venezuela

Llamado de Nicolás Maduro al ejercito colombiano

"Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien; los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países", afirmó Maduro en un discurso transmitido en cadena nacional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que Nicolás Maduro no debe dar órdenes al Ejército colombiano, quien explicó que la relación entre los dos países solo puede construirse desde el respeto mutuo.

Lea más: Rusia indicó que Venezuela es su aliado en un contexto de tensión entre el Gobierno de Donald Trump y Nicolás Maduro

"Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia", remarcó Petro.

La Administración de Donald Trump ha desplegado en el mar Caribe un operativo militar sin precedentes bajo el argumento de combatir el narcotráfico y amenaza con atacar en territorio venezolano, donde acusa al Gobierno de Maduro de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Lea también: Nicolás Maduro solicita ayuda del ejército colombiano frente a disputas con Estados Unidos

