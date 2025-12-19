Estados Unidos declara que no ve serio el llamado de Maduro a los militares de Colombia

El viernes 19 de diciembre de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que no considera algo serio el llamado de Nicolás Maduro, dictador venezolano, a los militares de Colombia para que se unan a Venezuela en caso de un ataque estadounidense.

"No, nosotros no lo vemos como algo serio en términos de involucrar a las Fuerzas Armadas de Colombia", respondió Rubio en español durante la rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

En medio de las amenazas de una operación militar estadounidense en territorio venezolano, Maduro afirmó el miércoles que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región.

