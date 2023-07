Escándalo en Estados Unidos: encuentran cocaína en la Casa Blanca

El Departamento de Bomberos de DC ordenó la evacuación y "rápidamente determinó que el artículo no era peligroso". Este fue enviado "para una evaluación adicional" y "está pendiente una investigación sobre la causa y la forma en que ingresó a la Casa Blanca" , afirmó el funcionario.

El Servicio Secreto de EE.UU. está investigando lo sucedido, que tuvo lugar cuando el presidente Joe Biden no se encontraba en la residencia oficial .

Guglielmi no quiso decir específicamente en qué parte de la Casa Blanca se encontró la sustancia o cómo estaba empaquetada. La agencia Asociated Press (AP) filtró informes iniciales que señalan que la sustancia fue descubierta en una biblioteca.



Posteriormente, citando a dos funcionarios que no estaban autorizados para hablar sobre la investigación, AP informó que el polvo blanco fue encontrado "en un área accesible para grupos de turistas, no en ninguna oficina en particular del ala oeste".



Los miembros de la División Uniformada del Servicio Secreto lo encontraron mientras realizaban rondas de vigilancia de rutina en el edificio.