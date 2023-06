Tragedias, adicciones y sospechas de tráfico de influencias

Una carrera que levanta sospechas

Él y su hermano pasaban mucho tiempo en el Senado, sentándose en el regazo de su padre mientras este trabajaba o jugando en las oficinas de otros senadores, como le contó a la revista The New Yorker para un reportaje publicado en 2019 con el título: "¿Pondrá en peligro Hunter Biden la campaña de su padre?".

Hunter se graduó de la Universidad Georgetown con un título en Historia en 1992, tras compaginar sus estudios con varios trabajos no cualificados con los que contribuía a sus gastos de manutención.

Después de casarse, ingresó en la Escuela de Derecho de Georgetown para trasladarse luego a la de Yale, donde no había conseguido entrar directamente.

"Desde entonces [cuando se graduó de abogado], gran parte de la carrera de Hunter Biden ha coincidido con el trabajo de su padre como senador y vicepresidente", se lee en un reportaje publicado en julio de 2019 en el diario The Washington Post.

"Es cierto que muchos hijos de padres influyentes terminan con empleos muy buenos. Pero el caso de Biden es preocupante. Después de todo, es un senador que durante años ha sermoneado contra lo que según él es la influencia corrupta del dinero en la política", se leía en un artículo de 1998 de The American Spectator.

Frente a las sospechas de tráfico de influencias, padre e hijo siempre han defendido que no hablan el uno con el otro sobre sus trabajos.

"Esa narrativa que ha sido sugerida y desarrollada por el aparato político de derechas es falsa de manera demostrable", dijo Hunter sobre el caso Burisma Holdings en un comunicado enviado a The Washington Post.

Drogas y alcohol

Pero Hunter Biden no solo genera polémica por su vida profesional, sino también por la personal.

En la entrevista con The New Yorker, el abogado y empresario habló abiertamente de la lucha contra su adicción a las drogas y el alcohol, una batalla que libra desde hace décadas.

Otra pérdida y un escándalo

Según le dijo un antiguo asistente de la Casa Blanca a The New Yorker, pese a todos los errores que Joe Biden pueda haber cometido, lo que "parece redimirlo" ante sus votantes es "cómo responde a las tragedias y lo que aprende de ellas".

Al ya no estar con Kathleen, comenzó a apoyarse en su cuñada, Hallie, con quien compartía la pérdida de Beau.

A esto se sumó un proceso de divorcio amargo con Kathleen. Pero la relación con Hallie no duró mucho por, según él, las críticas constantes que recibían.

Como le dijo a The New Yorker: "Mira, todo el mundo sufre. Todo el mundo tiene traumas. En cada familia, hay adicciones. Yo estaba en la oscuridad. Estaba en un túnel, un túnel sin final. No te libras de eso. Buscas la forma de lidiar con ello".