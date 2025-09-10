Elon Musk es reemplazado por Larry Ellison como el hombre más rico del mundo

El empresario Larry Ellison se convirtió este miércoles 10 de septiembre en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de Oracle, gigante tecnológico que él cofundó, según apunta el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La fortuna de Ellison, de 81 años, que es presidente y director de tecnología de Oracle, se disparó 101 mil millones de dólares a las 10:10 de la mañana hora de Nueva York, después de que su empresa anunciara la víspera la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre.

Este aumento elevó su fortuna de Ellison a 393 mil millones de dólares, pasando así por delante de Elon Musk, que tiene una fortuna de 385 mil millones de dólares y ha reinado casi un año en esta lista de Bloomberg.

No obstante, según la lista en tiempo real de Forbes, que presenta algunas variaciones, Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con una fortuna de 440 mil millones de dólares, seguido de Ellison, con un capital de 406 mil millones de dólares.