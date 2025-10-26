Elecciones legislativas en Argentina cerraron con el 66 % de participación, la más baja en 40 años

Una hora después del cierre de urnas, las elecciones legislativas en Argentina registraron una participación del 66 %, según datos provisionales en tiempo real de la Cámara Nacional Electoral. Esta es una cifra que, de confirmarse, sería la más baja en más de 40 años, desde el regreso a la democracia.

La cifra, difundida minutos después del cierre de la votación y que podría elevarse en las próximas horas, marca una caída de cinco puntos respecto al 71 % registrado en los últimos comicios legislativos, en 2021. En la elección anterior, en 2017, el número fue de 77,6 %, al igual que en 2013.

Los colegios electorales de Argentina cerraron pasadas las 18:00 hora local de este domingo 26 de octubre, cuando se eligió a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, tras una jornada de votaciones marcada por la normalidad.

Lee también: México estima una ocupación hotelera de más de 1,6 millones de turistas por el Día de Muertos

En declaraciones a la prensa tras el cierre de la votación, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, destacó el éxito del sistema de Boleta Única de Papel (BUP) y celebró que no se registraron incidentes ni problemas durante la jornada electoral.

Unas 35,9 millones de personas fueron llamadas a las urnas para elegir a 127 diputados. Los últimos sondeos previos a la elección marcaban un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera el presidente Javier Milei, y el frente Fuerza Patria, que aglutina a buena parte del peronismo.

Te puede interesar: El inesperado baile de Donald Trump en Malasia en medio de las negociaciones con China