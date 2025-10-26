Elecciones legislativas en Argentina cerraron con el 66 % de participación, la más baja en 40 años

Una hora después del cierre de urnas, las elecciones legislativas en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/argentina target=_blank>Argentina </a></b>registraron una participación del 66 %, según datos provisionales en tiempo real de la <b>Cámara Nacional Electoral. </b>Esta es <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/mexico-ocupacion-hotelera-1-6-millones-turistas-dia-muertos-JB10337934 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/el-inesperado-baile-donald-trump-malasia-en-medio-negociaciones-china-KB10338156 target=_blank></a></b>