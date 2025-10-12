El papa León deseó que Perú pueda continuar el caminó de la reconciliación y el diálogo

El papa León XIV, que también tiene nacionalidad peruana, deseó “que en este periodo de transición política”, Perú “pueda continuar el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”, en un llamamiento tras el rezo del ángelus de este domingo en la plaza de San Pedro.

