El papa León deseó que Perú pueda continuar el caminó de la reconciliación y el diálogo

<b>Le puede interesar: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/antiguos-tuits-del-nuevo-presidente-de-peru-sobre-sexo-y-mujeres-se-viralizan-en-redes-GF10262545 target=_blank>Antiguos tuits del nuevo presidente de Perú sobre sexo y mujeres se viralizan en redes</a></b> <b>José Jerí asumió </b>en la madrugada del viernes la<b> jefatura del Estado</b> en <b>Perú </b>de forma<b></b><b></b><i></i><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/dina-boluarte-desea-todos-exitos-sucesor-jose-jeri-BF10264489 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>