12 oct 2025 , 09:18

El papa León deseó que Perú pueda continuar el caminó de la reconciliación y el diálogo

El pontífice estadounidense se dijo: “muy cercano al querido pueblo peruano en estos momentos de transición política”.

   
    El papa oficiando misa en el Vaticano.( Foto: EFE )
Redacción y EFE
El papa León XIV, que también tiene nacionalidad peruana, deseó “que en este periodo de transición política”, Perú “pueda continuar el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”, en un llamamiento tras el rezo del ángelus de este domingo en la plaza de San Pedro.

El pontífice estadounidense se dijo “muy cercano al querido pueblo peruano” en estos momentos de “transición política” y agregó que reza para que “pueda continuar el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”.

José Jerí asumió en la madrugada del viernes la jefatura del Estado en Perú de forma interina después de que el Parlamento destituyera a Dina Boluarte, tras sumar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Jerí afirmó la noche de este sábado que desde su Gobierno de transición van a intentar cambiar los errores que ha cometido el Estado en su momento y pidió confianza para continuar su labor tras asumir la Presidencia la madrugada del viernes.

El nuevo presidente interino, abogado de 38 años, es ahora el jefe de Estado encargado de gobernar hasta las elecciones convocadas para 2026.

