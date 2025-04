La investigación comenzó con una revisión rutinaria en la habitación del joven detenido, donde se hallaron las cartas de Bardin. Aunque la justicia aún no ha fijado una fecha para su primera comparecencia, la docente permanece detenida mientras las autoridades continúan esclareciendo los detalles del caso. No se ha informado que el menor haya sido acusado de algún delito, y aún no hay evidencias de que la solicitud de asesinato haya sido cumplida.