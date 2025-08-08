EE. UU.: Tobogán del crucero Icon of the Seas se rompe, una persona resultó herida

Uno de los toboganes de un juego acuático del crucero Icon of the Seas sufrió una ruptura en uno de sus paneles de acrílico transparente, el cual comenzó a derramar agua mientras los pasajeros que se encontraban en la parte inferior de la atracción gritaban para que fuera cerrada de inmediato. Se reporta que solo una persona resultó herida a causa del incidente.

Un portavoz de la compañía confirmó que un huésped adulto estaba siendo atendido por lesiones tras la rotura del panel acrílico del tobogán. También informó que la atracción permanecerá cerrada durante el resto del viaje, mientras se lleva a cabo una investigación.

El video del incidente, que fue subido a redes sociales, se volvió viral rápidamente y generó numerosos comentarios en los que se cuestionaba la seguridad de este tipo de atracciones, comunes tanto en parques acuáticos como en cruceros.

