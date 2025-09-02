Estados Unidos aumenta presión contra el régimen de Venezuela

<b>El reciente despliegue de ocho buques de guerra</b>, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear en el Caribe <b>marca un nuevo capítulo en la ofensiva antidrogas de Estados Unidos</b> contra Venezuela. La <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/internacionales target=_blank></a><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/criminales target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cifra-muertos-terremoto-afganistan-supera-1400-GC10039816 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/europa/rusia-mujer-tomarse-selfie-90-metros-cayo-vacio-frente-su-hijo-HC10039907 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/norteamerica target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/politico target=_blank></a><b></b><b></b>