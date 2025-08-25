El ecuatoriano que grabó examen de medicina en Argentina quedó en los últimos puestos

E<b>l médico ecuatoriano Adrián C., que tuvo que repetir el examen de residencia en Argentina</b> tras ser descubierto que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/ecuatoriano-realizo-su-examen-en-argentina-lentes-inteligentes-LJ9856683 target=_blank>grabó su prueba con gafas inteligentes</a></b>, quedó en los últimos lugares. El <i><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.lanacion.com.ar/sociedad/residencias-en-que-puesto-quedo-finalmente-el-medico-ecuatoriano-que-grabo-el-examen-con-sus-lentes-nid24082025/ target=_blank>Diario La</a></b></i> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/titulos-medicos-ecuador-argentina-BM9916605 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/facultades-medicina-ecuador-cuentan-certificacion-federacion-mundial-de-educacion-medica-AX9918002 target=_blank></a></b>