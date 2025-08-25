El ecuatoriano que grabó examen de medicina en Argentina quedó en los últimos puestos

El médico ecuatoriano Adrián C., que tuvo que repetir el examen de residencia en Argentina tras ser descubierto que grabó su prueba con gafas inteligentes, quedó en los últimos lugares.

El Diario La Nación reportó que el hombre salió en el puesto 504 entre 592 aspirantes a una vacante en anestesiología.

El medio argentino indicó que era la segunda vez que participaba del denominado Examen Único, pues el año pasado había aplicado por un cupo de ortopedia/traumatología.

El estudiante fue denunciado penalmente por el Ministerio de Salud de Argentina por el delito de defraudación a la administración pública. La querella también fue presentada para que la Fiscalía investigue a quienes "hayan prestado su concurso o colaboración como instigadores, partícipes necesarios, cómplices o encubridores”.

Tras este escándalo, el Ministerio de Capital Humano de Argentina informó que, a partir de ahora, solo convalidará los títulos médicos obtenidos en universidades acreditadas por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés).

Actualmente, ninguna universidad pública ecuatoriana, de donde salen la mayoría de los estudiantes que postulan a un cupo de residencia en Argentina, cuenta con este aval.