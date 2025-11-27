Dos toneladas de cocaína que salieron de Ecuador fueron incautadas en España

Agentes españoles intervinieron dos toneladas de cocaína en el puerto de Valencia, que estaban ocultas en un cargamento de fruta procedente de Ecuador, en una operación que permitió desarticular una de las principales redes de importación de cocaína desde ese país latinoamericano.

En la operación, llevada a cabo por funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil y de la Policía, detuvieron a cuatro personas, según un comunicado conjunto de estos organismos hecho público este jueves 27 de noviembre.

A la red desarticulada se le imputa la importación de más de 2,5 toneladas de esta sustancia de alta pureza.

LEA: Ecuador y Estados Unidos decomisan cerca de cuatro toneladas de cocaína en altamar

La investigación comenzó en noviembre de 2023, después de las detenciones realizadas tras la entrega controlada de dos contenedores que ocultaban más de 3 000 kilos de cocaína.

Posteriormente, tras la investigación, aprehendieron, en noviembre de 2024, más de 500 kilos de cocaína ocultos en uno de los cuatro contenedores que importaba una empresa valenciana por el puerto gallego de Vigo (noroeste).

LEA: En frascos de condimentos y sandalias se ocultaba droga para enviarla de Quito a España

Este mes de noviembre, tras seguir el control sobre las importaciones de fruta con origen en Sudamérica, se revisaron varios contenedores y en uno de ellos se encontraron 2 005 kilos de cocaína, repartidos en 2 000 pastillas, dentro de cajas de fruta procedentes de Ecuador.

Un juzgado de Valencia autorizó la entrega controlada de la droga y el pasado día 17 los agentes detuvieron a cuatro personas por su supuesta vinculación con un entramado de empresas dedicadas a la importación de grandes cantidades de cocaína ocultas en contenedores de fruta.

Además, incautaron 10.000 euros, armas blancas, dos coches de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles y una máquina de contar, entre otras cosas.