08 ago 2025 , 07:28

Dos personas fueron detenidas en Francia por secuestrar y prostituir a jóvenes latinoamericanas

Los reclutamientos habrían ocurrido durante los últimos dos años a 14 mujeres, a quienes les ofrecían ser damas de compañía y les facilitaban la llegada al país europeo.

   
    Las jóvenes fueron convocadas para ser damas de compañía en Francia.( Internet )
EFE
EFE
Dos personas fueron detenidas en el sureste de Francia, acusadas de reclutar a jóvenes mujeres en América Latina como "damas de compañía", antes de secuestrarlas y obligarlas a prostituirse, según lo anunció este viernes la Fiscalía local.

El caso estalló cuando policías descubrieron, el 6 de agosto, a tres mujeres jóvenes de nacionalidades colombiana y venezolana en un apartamento en Aix-en-Provence, alquilado a través de una plataforma de reservas.

Durante el allanamiento, los agentes detuvieron a un hombre y a una mujer presentes en el lugar, y confiscaron más de 200 000 euros (unos USD 232 000), de los cuales 194 000 en efectivo, indicó la fiscalía de Aix-en-Provence en un comunicado.

Las jóvenes explicaron a los investigadores que habían sido "reclutadas directamente en su país de origen a través de redes sociales encriptadas para trabajar como 'damas de compañía'".

Las mujeres eran reclutadas como damas de compañía

A su llegada al aeropuerto francés de Niza, fueron "conducidas a un apartamento" y debieron prostituirse "inmediatamente" 16 horas por día.

Según sus testimonios, sus documentos de identidad y sus ganancias fueron confiscados, y se limitaron sus movimientos.

Los investigadores descubrieron por el momento "el reclutamiento durante dos años de 14 mujeres latinoamericanas, que eran obligadas a prostituirse en apartamentos alquilados en Aix-en-Provence, Cannes o Menton", precisó la oficina del fiscal.

Las dos personas arrestadas deben pasar este viernes a disposición judicial por "proxenetismo agravado, secuestro arbitrario de varias personas, trata de seres humanos y blanqueo".

