Principal disidencia de las FARC anuncia una tregua en Colombia por Navidad y Año Nuevo

El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, anunció el domingo 21 de diciembre un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, para que las familias colombianas puedan pasar estas fechas en paz.

"Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada", informó esa disidencia en un comunicado.

El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó un cese al fuego unilateral que se iniciará a las 00:00 del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio del ELN con "cierto alivio, pero también con angustia", al advertir que, pese a que invoquen el respeto a la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han causado daños a comunidades en varias regiones del país.

Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de personas secuestradas y la reducción real de las confrontaciones armadas, y recordó que ceses similares anunciados en el pasado no evitaron nuevas violencias, entre ellas, desplazamientos masivos y miedo generalizado en zonas como el Catatumbo (noreste).

Hace unas horas, el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia de las FARC que opera en Catatumbo, anunció mediante un video divulgado por medios locales y del que no se ha podido comprobar su autenticidad, otro cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública.

