La presidenta Dina Boluarte se sometió el año pasado a una cirugía que no hizo pública, según confirmó su ex primer ministro Alberto Otárola, quien consideró que no hubo vacío de poder, pese a la condición médica de la mandataria y no contar con vicepresidentes para asumir de forma temporal el cargo.

Otárola fue citado en la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre el conocido como Caso cofre, que investiga la supuesta implicación de Boluarte en la fuga del político prófugo Vladimir Cerrón, líder del partido marxista en el que la jefa de Estado militaba hasta 2022.

Entre las preguntas al expresidente del Consejo de Ministros, los congresistas cuestionaron la ausencia de la presidenta entre los últimos días de junio y primeros de julio de 2023, en los que, según medios periodísticos, se sometió a una rinoplastia.