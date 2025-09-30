Mundo
30 sep 2025 , 20:09

Detienen en Perú a alias pequeño J y Matías Ozorio presuntos autores intelectuales del triple femicidio en Argentina

En Perú fue detenido alias pequeño J presunto autor de un triple femicidio en Argentina, el cual fue transmitido por redes sociales.

   
  • Detienen en Perú a alias pequeño J y Matías Ozorio presuntos autores intelectuales del triple femicidio en Argentina
    Detienen en Perú a alias pequeño J y Matías Ozorio presuntos autores intelectuales del triple femicidio en Argentina.( Redes Sociales )
Fuente:
afp
user placeholder

Redacción y AFP
Canal WhatsApp
Newsletter

El gobierno argentino confirmó este martes la detención en Perú de pequeño J y de Matías Agustin Ozorio considerados los autores intelectuales del brutal triple femicidio que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico en Argentina.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J' en Pucusana", dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

LEA: "La diosa de la riqueza": condenan a una mujer china en el mayor decomiso de bitcoin de la historia por un valor de más de seis mil millones de dólares

Más temprano, Bullrich había anunciado la captura de otro sospechoso, también en Perú, Matías Ozorio. En total ya son nueve los detenidos por el caso.

La semana pasada fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido el viernes 19 de septiembre, en un crimen que fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje aleccionador por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas. El triple femicido fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto aleccionador por un presunto robo de droga.

LEA: Colombia: Condenan a siete años de prisión a exabogado del expresidente Álvaro Uribe por soborno

Pequeño J, de unos 20 años y de nacionalidad peruana, está considerado como el presunto autor intelectual del crimen y de operar una banda narco en el barrio Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Ozorio, de unos 23 años, sería su mano derecha, según medios locales que citan fuentes de la investigación.

Temas
redes sociales
detenido
Perú
crimen
tortura
asesina
feminicio
Perú
Noticias
Recomendadas