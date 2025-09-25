Mundo
25 sep 2025 , 15:06

Argentina: El triple feminicidio de Buenos Aires fue transmitido en vivo por redes sociales

En Buenos Aires argentina se registró un triple feminicidio, el cual fue transmitido por redes sociales donde se hacía referencia a que la causa del crimen fue ajuste de cuentas por drogas.

   
  Argentina: El triple feminicidio de Buenos Aires fue transmitido en vivo por redes sociales
    El triple feminicidio de Buenos Aires fue transmitido en vivo por redes sociales.( Redes Sociales )
EFE
Redacción y EFE
El triple feminicidio perpetuado el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como un mensaje de advertencia para miembros de una organización transnacional del narcotráfico, según confirmó a última hora del miércoles el ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso.

El funcionario provincial contó en entrevista con un medio de comunicación local que toda la sesión de asesinato y tortura de Brenda del Castillo de 20 años, Morena Verdi de 20 años y Lara Morena Gutiérrez 15 años fue transmitida en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram.

Según el ministro Alonso, las jóvenes subieron el viernes a una camioneta por su propia voluntad, creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas.

El ministro dijo que han identificado a varios integrantes de la banda y al líder de la misma, 'J' o 'Julito', un hombre de nacionalidad peruana de 23 años, para quien han emitido una orden de captura.

Esto le pasa al que me roba droga, expresó el líder de la banda durante la transmisión en vivo para emitir un mensaje disciplinante al resto de la banda, según confirmó Alonso.

Al momento hay cuatro personas arrestadas, dos de las cuales fueron detenidas en la vivienda donde el miércoles fueron hallados los cuerpos.

El funcionario destacó también que el miércoles se hicieron dos allanamientos en los que se encontraron muchísimas raciones de comida como si fueran viandas y varios rollos de billetes de baja denominación envueltos con cintas elásticas.

Miles de personas se movilizaron este miércoles en más de una decena de ciudades argentinas en reclamo de justicia por el triple feminicidio.

Las protestas, convocadas principalmente por el movimiento feminista Ni Una Menos, colmaron plazas y parques de ciudades como Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Corrientes, y tuvieron como epicentro la Plaza Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

"Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario, se fortalece y se vuelve impune", expresó el miércoles el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

