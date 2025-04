El Congreso de Perú rechaza autorizar el viaje de Boluarte al entierro del papa Francisco

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, lamentó este miércoles que el Congreso haya negado el permiso a la presidenta, Dina Boluarte, para viajar al funeral del papa Francisco en El Vaticano, dado que ella representa a la Nación y se trataba de rendir un homenaje al más alto nivel.

"Lamento que este haya sido el resultado. Hubiese querido que, como decenas de jefes de estado que están yendo, pudiésemos tener representación al más alto nivel", añadió el primer ministro en una rueda de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros.

Adrianzén declaró que la negación del permiso solicitado por Boluarte al Congreso lo "desconcierta", porque "no se trata de una simple actividad protocolar, (sino que) se trata de la concurrencia de la presidenta (...) para rendir homenaje a su santidad, que tanto bien le ha hecho al país".

Minutos antes, el Pleno del Parlamento rechazó otorgar el permiso, que debe requerir de manera obligatoria para salir de Perú, por 45 votos en contra, 40 a favor y una abstención.

El jefe del gabinete indicó que no se deberían "mezclar las cosas", al responder a los reclamos de los legisladores de que Boluarte no está atendiendo la crisis de criminalidad en el país por plantear hacer un viaje, y subrayó que no se trataba de "un viaje de placer".

Por su parte, el canciller Elmer Schialer informó que la presidenta le ha encargado que él sea quien represente a Perú en las exequias.

