23 nov 2025 , 08:40

Arrancan las conversaciones sobre el polémico plan de paz de Trump para Ucrania en Ginebra

Marco Rubio lidera las conversaciones en Suiza bajo presión por el plazo de Trump y las fuertes reservas europeas.

   
    Imagen de Archivo del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.( Octavio Guzmán / EFE )
Redacción
Kenneth Triviño
La ciudad de Ginebra se ha convertido hoy en el epicentro de la diplomacia internacional, al acoger una ronda de conversaciones cruciales entre Ucrania, Estados Unidos y la delegación de la Unión Europea (E3) para abordar el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de poner fin a la guerra con Rusia.

El inicio de estas reuniones, anunciado por la delegación ucraniana, se produce en medio de una fuerte polémica y escepticismo entre los aliados de Kiev, no solo por las duras concesiones que el plan impone a Ucrania —como la cesión territorial de la región oriental del Donbás y una drástica reducción militar—, sino también por las serias dudas en torno a su verdadera autoría.

Vista de la entrada de la Misión Permanente de Estados Unidos en Ginebra, Suiza, el 23 de noviembre de 2025.
Vista de la entrada de la Misión Permanente de Estados Unidos en Ginebra, Suiza, el 23 de noviembre de 2025. ( Martial Trezzini / EFE )

El abanderado de la delegación estadounidense, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, se ha visto obligado a desmentir categóricamente las informaciones que sugieren que la propuesta fue redactada íntegramente por Rusia.

Rubio ha asegurado, a través de una publicación en X, que el documento se basa en "aportaciones de Rusia", pero que ha sido "redactada por Estados Unidos" y también ha tomado en cuenta las contribuciones de Ucrania.

Sin embargo, las explicaciones no han bastado para calmar a los aliados. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha exigido saber "a ciencia cierta quién es el verdadero responsable de un plan", una postura que refleja la preocupación de que el plan beneficie directamente al agresor.

Captura de pantalla de la publicación de Marco Rubio en X.
Captura de pantalla de la publicación de Marco Rubio en X. ( RRSS )

El jefe de la oficina presidencial ucraniana y líder de su delegación, Andri Yermak, ha confirmado una primera reunión con los asesores de seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania (el E3) —Jonathan Powell, Emmanuel Bonne y Guenther Sauter—, calificándola de "clima muy constructivo".

Los asesores europeos han trasladado a Rubio la opinión generalizada entre los líderes aliados: si bien el plan es una "buena base", "necesita más trabajo" en sus aspectos más sensibles.

Las principales reservas se centran en la cesión territorial del Donbás a Rusia y la reducción de las fuerzas militares de Ucrania, puntos que Kiev considera equivalentes a una capitulación

En este momento, la delegación ucraniana se prepara para la segunda reunión con el equipo estadounidense, que incluye a Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

