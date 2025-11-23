Arrancan las conversaciones sobre el polémico plan de paz de Trump para Ucrania en Ginebra

La ciudad de Ginebra se ha convertido hoy en el epicentro de la diplomacia internacional, al acoger una ronda de conversaciones cruciales entre Ucrania, Estados Unidos y la delegación de la Unión Europea (E3) para abordar el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump , con el objetivo de poner fin a la guerra con Rusia.

El abanderado de la delegación estadounidense, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio, se ha visto obligado a desmentir categóricamente las informaciones que sugieren que la propuesta fue redactada íntegramente por Rusia.

Rubio ha asegurado, a través de una publicación en X, que el documento se basa en "aportaciones de Rusia", pero que ha sido "redactada por Estados Unidos" y también ha tomado en cuenta las contribuciones de Ucrania.

Sin embargo, las explicaciones no han bastado para calmar a los aliados. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha exigido saber "a ciencia cierta quién es el verdadero responsable de un plan", una postura que refleja la preocupación de que el plan beneficie directamente al agresor.