Colombia: Un joven se salvó de un robo por saber parkour

El practicante de parkour y creador de contenido Julianpks denunció que fue victima de un intento de robo mientras entraba en un puente peatonal de Sibaté, Cundinamarca, Colombia. El hecho quedó registrado en un video que él mismo difundió en redes sociales, donde se observa cómo un hombre lo amenaza con un cuchillo.

Según contó, el agresor se acercó a donde tenía su bicicleta y su maleta con la excusa de que vendía drogas en el sector, antes de intentar apuñalarlo en el pecho. “Me lanzó el cuchillo directamente a mi pecho, atentando contra mi vida porque sí” relató a medios.

