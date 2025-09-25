Colombia: Un joven se salvó de un robo por saber parkour

El practicante de parkour y creador de contenido Julianpks<b> denunció que fue victima de un intento de robo </b>mientras entraba en un puente peatonal de Sibaté, Cundinamarca, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/colombia target=_blank>Colombia</a>. El hecho quedó <b>regis</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/redes-sociales target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/vecino-salva-a-una-familia-de-un-incendio-en-nueva-jersey-LH10176629 target=_blank></a>