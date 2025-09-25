Mundo
25 sep 2025 , 09:21

Colombia: Un joven se salvó de un robo por saber parkour

El deportista conocido como Julianpks relató cómo logró escapar tras ser atacado con un cuchillo.

   
El practicante de parkour y creador de contenido Julianpks denunció que fue victima de un intento de robo mientras entraba en un puente peatonal de Sibaté, Cundinamarca, Colombia. El hecho quedó registrado en un video que él mismo difundió en redes sociales, donde se observa cómo un hombre lo amenaza con un cuchillo.

Según contó, el agresor se acercó a donde tenía su bicicleta y su maleta con la excusa de que vendía drogas en el sector, antes de intentar apuñalarlo en el pecho. “Me lanzó el cuchillo directamente a mi pecho, atentando contra mi vida porque sí” relató a medios.

El deportista reaccionó utilizando sus habilidades en parkour: “Cuando intentó robarme la cámara, por fortuna ya había entrenado en ese puente y pude hacer el descenso para escapar de la manera más rápida”. comentó a medios.

Julianpks subrayó que la zona suele estar desierta y que por ello no se resistió al robo. “Lo material al final se recupera”, afirmó, al tiempo que advirtió a quienes entrenan deportes urbanos en espacios públicos que lo hagan en compañía y sin oponer resistencia en caso de asaltos.

Este incidente ocurre pocos días después de que el joven, junto con otro practicante de parkour conocido como el Spiderman colombiano, generara polémica tras grabarse caminando sobre las vigas de la construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá, a unos 35 metros de altura. La Empresa Metro de Bogotá rechazó el hecho y anunció que reforzará los controles de acceso a la obra para evitar nuevos riesgos.

El caso ha generado un debate sobre la seguridad en los espacios públicos, la exposición en redes sociales y la vulnerabilidad de quienes practican deportes extremos en entornos urbanos.

