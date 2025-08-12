Mundo
12 ago 2025 , 10:04

Un mendigo mata a un joven en Itagüí, Colombia

El ataque con arma blanca quedó registrado en video y las autoridades investigan las causas del homicidio.

   
    Joven es asesinado en Colombia
En Itagüí, Colombia, un joven que paseaba con su perro fue asesinado en la tarde del pasado lunes 11 de agosto por un habitante de calle, quien lo atacó por detrás con un arma blanca directamente en el cuello. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa al agresor pasar en dirección contraria a la víctima, regresar y atacarlo sin previo aviso. El joven intentó contener la hemorragia, pero luego cayó al piso y murió en el lugar, debido a la gravedad de su herida.

Las autoridades desplegaron un operativo y gracias a la reacción de la Policía, el presunto responsable fue capturado en el municipio de Envigaodo, cerca del sector de Peldar.

Testigos afirman que el ataque podría haberse producido porque la víctima se negó a darle una moneda, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente y la identidad del joven era Esteban Yepes Palacios, de 19 años.

Vecinos de la zona pidieron mayor presencia de la fuerza pública y programas de atención para la población en situación de calle, con el fin de prevenir hechos similares.

