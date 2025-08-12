Un mendigo mata a un joven en Itagüí, Colombia

En Itagüí, Colombia, un joven que paseaba con su perro fue asesinado en la tarde del pasado lunes 11 de agosto por un habitante de calle, quien lo atacó por detrás con un arma blanca directamente en el cuello. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa al agresor pasar en dirección contraria a la víctima, regresar y atacarlo sin previo aviso. El joven intentó contener la hemorragia, pero luego cayó al piso y murió en el lugar, debido a la gravedad de su herida.

