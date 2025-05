Efectuar pagos con teléfono y tarjeta se ha convertido en la norma.

Una vez las personas se quedaron sin energía, en ciudades de España y Portugal se formaron colas en los cajeros automáticos (al menos en los que todavía funcionaban) porque no había otra forma de pagar en los comercios que no fuera con efectivo.

"Logramos comprar nuestros cafés con tarjeta cuando empezó el apagón, [pero luego] no teníamos efectivo así que no pudimos comprar nada", dijo a la BBC Ed Rowe, de Madrid.

"En Madrid era bastante caótico, no había metro y no se podía sacar dinero en efectivo. Yo tenía dinero en metálico, pero mi compañero de piso no, así que tuve que prestarle para que pudiera comprar cosas", contó.