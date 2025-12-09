Mundo
09 dic 2025 , 19:42

China crea nuevo grupo en la ONU junto a países del Sur Global y pide diálogo en Ucrania

El intendo de China por ganar terreno en la arena diplomática global, especialmente entre los países en desarrollo dio inicio a un nuevo grupo en la ONU.

   
    Bandera China ( Internet )
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE
El martes 9 de diciembre de 2025, la delegación de China en la ONU anunció la creación del Grupo de Amigos de la Gobernanza Global, integrado por 43 países.

Lea más: Donald Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania

Entre los países que conforman esta alianza se encuentran de Asia, África y América Latina, incluidos Pakistán, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que pidió un cese inmediato de hostilidades en Ucrania y una solución política negociada a ese conflicto.

En su primer encuentro hablaron sobre la importancia de tener un diálogo con Rusia y Ucrania

Durante su primer encuentro, los miembros del nuevo grupo destacaron en un comunicado la importancia de aprovechar las recientes oportunidades de diálogo, incluyendo rondas de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania y encuentros bilaterales con líderes de Estados Unidos y Europa.

Lea más: Trump dice que en una o dos semanas se sabrá si hay solución para la guerra

Además, señalaron que solo una solución política inclusiva puede poner fin al conflicto y que el grupo busca "consolidar alianzas y reforzar un multilateralismo inclusivo, basado en la igualdad soberana y el respeto al derecho internacional".

Mientras, en su intervención hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que este martes debatió la cuestión ucraniana, el embajador Fu Cong destacó que la actual "degradación del entorno de seguridad global", marcada por "conflictos recurrentes, un resurgir del unilateralismo y amenazas tanto tradicionales como no tradicionales" exige una "gobernanza global reforzada".

Lea: La reunión en formato restringido de Trump y Putin terminó en Alaska

Por otra parte, el grupo enfatizó los impactos económicos y humanitarios del conflicto, particularmente en los países del Sur Global, afectados por la subida de precios de alimentos y energía, y pidió garantías con respecto a estos temas.

El Grupo de Amigos de la Gobernanza Global no tiene mediación formal pero busca generar diálogo

Aunque el grupo no tiene poder de mediación formal, sus integrantes dijeron que buscarán posicionarse como "un foro de coordinación entre países en desarrollo, promoviendo la cooperación en seguridad, desarrollo y gobernanza global, y reforzando el papel central de la ONU en la resolución de conflictos".

Lea también: Ucrania propone una reunión entre Zelenski, Trump, Erdogan y Putin en agosto para poner fin a la guerra

Con este grupo, China busca ganar terreno en la arena diplomática global, especialmente entre los países en desarrollo, haciendo llamados a la paz en Ucrania, pese a haber evitado criticar por su invasión a Moscú, con la que ha profundizado sus intercambios en los últimos años, haciendo oídos sordos a las peticiones de Europa de que utilice su cercanía a Moscú para poner fin al conflicto.

