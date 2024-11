La justicia británica revela chats perturbadores de Lucy Letby, la enferma condenada a 15 cadenas perpetuas

La justicia británica reveló nuevas pruebas en el caso de Lucy Letby, la ex enfermera neonatal condenada a 15 cadenas perpetuas consecutivas por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete entre 2015 y 2016.

Los mensajes de WhatsApp, intercambiados con una amiga y compañera de trabajo, causaron conmoción por su contenido perturbador y revelador.

El caso de Letby, que trabajaba en el Countess of Chester Hospital, causaron impacto dos métodos utilizados para asesinar a los bebés, que incluían inyecciones de aire y sustancias tóxicas en sus cuerpos. Letby, considerada una de las criminales más infames del país, fue condenada sin posibilidad de libertad condicional.

Entre las nuevas evidencias presentadas en el proceso judicial se encuentran conversaciones de WhatsApp entre Letby y su amiga Hayley Griffiths, también enfermera del hospital.

En un intercambio de mensajes correspondiente a marzo de 2017, mientras Letby estaba suspendida de sus funciones clínicas debido a sospechas internas, discutieron sobre el programa de televisión "How to Get Away with Murder".

En tono inquietante, Letby hacía comentarios sobre "consejos para salir impune de un asesinato", a lo que Griffiths respondió de manera sarcástica que "necesitaba alguien con quien practicar". Letby agregó: “dos personas para practicar”, insinuando que podía cubrirla si fuese necesario.

Durante su testimonio, Griffiths expresó arrepentimiento por su participación en la conversación, calificándola como “insensible e impropia”. El abogado Shahram Sharghy, representante de varias familias afectadas, cuestionó a Griffiths sobre los mensajes, a lo que ella respondió mostrando remordimiento al releer el contenido y empatizando con el dolor de los padres de las víctimas.

Los padres de Lucy Letby enviaron una carta al hospital defendiendo a su hija y sugiriendo que existían "rencores personales" en su contra. Este acto generó más controversia, sumándose a los cuestionamientos sobre las fallas en el sistema hospitalario que permitieron que los crímenes ocurrieran.

La investigación liderada por la jueza Dame Kathryn Thirlwall sigue en curso y se espera que se prolongue hasta 2025. El objetivo es no sólo esclarecer los crímenes de Letby, sino también examinar las deficiencias del hospital en cuanto a sus protocolos y la falta de medidas preventivas.

