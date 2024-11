Donald Trump reafirma que su prioridad será fortalecer la frontera y frenar la migración irregular

El expresidente Donald Trump dijo este jueves, 7 de noviembre, al canal NBC que una de las prioridades durante su segundo Gobierno, que comenzará a partir del 20 de enero de 2025, será tener una frontera "segura y protegida".

El republicano, ganador de las elecciones el martes pasado contra la actual vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, señaló durante una conversación telefónica de unos 15 minutos con la periodista Kristen Welker que el asunto de la frontera no era "una cuestión de precio".

"En realidad, no tenemos otra opción cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países. Ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí. No hay precio", aseveró el futuro presidente.

Durante su campaña, Trump prometió llevar a cabo una deportación masiva, una iniciativa cuestionada por exfuncionarios federales a raíz del costo y la logística que ello implicaría, así como de organizaciones civiles, que han expresado su temor de que en dichas operaciones no se respete el debido proceso.

El republicano matizó que, al mismo tiempo que busca establecer una "frontera fuerte y poderosa", su administración apoya una inmigración legal. "No soy alguien que dice: 'No, no puedes entrar'. Queremos que la gente entre", recalcó.

