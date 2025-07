La carrera tecnológica de los narcos en Colombia para que el negocio de la cocaína sea más rentable

"Estas mejoras no vienen solo de la habilidad del campesino cocalero. Aquí hay otro nivel de conocimiento experto en temas agronómicos", le dice Correa a BBC Mundo.

Cocaína, de negocio de margen a volumen

Primero, porque hoy los capos del narco suelen más discretos y cuidadosos que el desaparecido líder del Cartel de Medellín, pero también porque la cocaína ya no produce los retornos de antaño aunque se produzca y mueva en cifras récord.

Es una ecuación simple de economía. Si hay exceso de producto, los precios bajan. La demanda no va a la par que la producción.

"Una mejora es cuando consigues ganar más plata invirtiendo menos recursos, pero no creo que estos 'manes' (los narcos) la están pasando bien", aclara el experto.

Cepas doblemente productivas

La UNODC define tres enclaves en Colombia donde se aceleró la producción de hoja de coca en los últimos años: el Catatumbo, junto a la frontera venezolana en el noreste colombiano, en Putumayo, en el sur, y hacia el Cauca, Nariño, y en particular Tumaco, en el suroeste hacia la costa pacífica.

"Ya no se riegan los campos con glifosato (un herbicida usado antes por el gobierno para dañar cultivos) y esta administración de Petro opta por no 'molestar' a los campesinos y ofrecer espacio para negociaciones políticas", explica el economista.

"Esto no puede ser espontáneo. Debe haber una formación mucho más robusta para encontrar fórmulas de mejora de plantaciones y cosecha de hoja de coca", dice Daza.

Formación y captación de talento

"No está claro si hay 'ingenieros agrónomos' provenientes de la educación formal, pero hay documentos de laboratorios bien dotados y capacitados en México. No me parecería raro que haya vínculos con personas más académicas", agrega el investigador.