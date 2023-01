Cuáles son los 10 países más ricos del mundo

Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y las prioridades cambiaron: lo urgente no era el bienestar sino la vida, y para defenderla se requerían armas.

La diferencia es que hay muchas cosas que no son buenas para la sociedad pero sí para la economía, de manera que producir, por ejemplo, algo que salve la vida de niños cuenta tanto como la producción de balas para armas que los matan.

Cuando pagas un boleto para subirte a un tren, por ejemplo, eso cuenta en el calculo del PIB, lo que no cuenta es si el tren que estás tomando esta destartalado, atiborrado de gente porque el servicio es deficiente y sucio o si es un tren bala, que llegó puntualmente y está bien mantenido.

Por otro lado, no dice nada de la distribución de la riqueza: un país puede tener un PIB alto pero también mucha desigualdad.

Fíjate cuánto cambia la lista si la medida es el PIB per cápita, que mide la relación entre la renta nacional (mediante el PIB en un periodo concreto) y los habitantes del lugar.

Luxemburgo, uno de los países más pequeños del planeta, tanto en términos de superficie como de población, es el país más rico del planeta según este particular ranking.

Su alto rendimiento se debe en parte a que ciudadanos de países vecinos, como Francia, Alemania y Bélgica, trabajan en el ducado pero no residen en él, así que contribuyen al crecimiento del PIB pero no se incluyen en el cálculo per cápita.