02 dic 2025 , 14:54

El candidato a la presidencia de Perú sobrevive tras ser tiroteado en su vehículo

El empresario Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial sufrió un atentado cuando se movilizaba en su vehículo.

   
    Parabrisas del candidato Rafael Belaunde tras el tiroteo.( Instagram @CostaGino )
EFE
EFE
El empresario Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, sobrevivió este martes 2 de diciembre de 2025, a un atentado tras recibir varios disparos cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, según denunció un portavoz de su movimiento político.

El candidato se trasladaba en su vehículo por Cerro Azul, donde tiene un negocio inmobiliario, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su agrupación política en las redes sociales, donde se lo ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

Mal inicio de campaña para el candidato a la presidencia

El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trata de un mal inicio de la campaña, en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", agregó Cateriano.

Tras el ataque, Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry acudió a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar la respectiva denuncia.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, declaró al Canal N que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerro Azul, y que al salir del lugar fue atacado desde una motocicleta.

El jefe policial confirmó que Belaúnde se encuentra bien y que no había recibido ninguna amenaza extorsiva ni de ningún tipo.

Respuesta de las autoridades frente al atentado

Arriola señaló que un equipo de la división de Homicidios y Criminalística están en el lugar de los hechos para investigar el atentado ocurrido este martes en la mañana.

La Policía Nacional informó en su cuenta de la red social X que ha activado el Plan Cerco para atender el ataque y agregó que no se presentaron heridos y que sus unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.

Belaúnde, de centro derecha, es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé participen en las elecciones presidenciales convocadas para 2026 en Perú, donde se elegirán a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031 y donde luego de más de treinta años el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

