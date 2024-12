California declara estado de emergencia tras el primer caso de gripe aviar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron que el primer caso de gripe aviar H5N1 en el país corresponde a un residente de 65 años del suroeste de Luisiana. Según el Departamento de Salud de Luisiana, el paciente desarrolló una enfermedad respiratoria grave asociada al virus H5N1, aunque su estado de salud no será actualizado debido a la confidencialidad médica.

Este primer caso en Estados Unidos está relacionado con aves no comerciales. El doctor Demetre Daskalakis, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, explicó que "no se trata de aves de corral comerciales, y no hubo exposición a vacas lecheras ni a sus productos".

Por su parte, California declaró el estado de emergencia debido a la propagación del virus. Según un informe de Infobae, hasta la fecha se han registrado 61 casos de gripe aviar H5N1 en humanos, de los cuales 34 están concentrados en California, principalmente entre trabajadores de granjas lecheras.

El gobernador Gavin Newsom justificó esta medida al señalar que es necesario garantizar que las agencias gubernamentales cuenten con los recursos y la flexibilidad necesarios para responder rápidamente ante el brote.

Este caso confirmado en Luisiana se suma a otros casos humanos reportados en Canadá y en el estado de Washington. Ante la creciente preocupación global, se están implementando protocolos de seguridad sanitaria para prevenir nuevos brotes.

En este contexto, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina recomienda a la población a extremar las medidas de bioseguridad, entre las cuales se destacan: