Argentina: Cae nieve en la provincia de Buenos Aires y sorprende a sus habitantes

Localidades como Pilar, José C. Paz y Escobar, fueron testigos de un fenómeno meteorológico que causo nevadas aisladas durante las primeras horas del día. En redes sociales, vecinos compartieron imágenes y videos que mostraban copos cayendo sobre techos y campos, confirmando lo que desde el Servicio Meteorológico Nacional Argentino (SMN) ya se preveía: la masa de aire polar combinada con humedad en altura generaría condiciones favorables para la nieve en ciertas regiones del país gaucho.

Si bien la nieve no cayó en la ciudad de Buenos Aires, a pesar del intenso frío registrado, no se produjeron nevadas debido a que no se cumplieron dos condiciones fundamentales.

La temperatura no fue lo suficientemente baja, se registraron alrededor de 7 °C, pero para que se forme nieve, se requiere que haya valores bajo cero no solo en el suelo, sino también en niveles del aire.

La capital Argentina conserva más calor que las zonas rurales debido al llamado efecto isla de calor urbano, un fenómeno que se produce por la acumulación de calor en estructuras como edificios, calles y vehículos, lo que impide que la temperatura descienda lo suficiente para permitir la caída de nieve.

En varias zonas rurales de la provincia bonaerense se registraron temperaturas cercanas o inferiores a 0 °C, especialmente en las primeras horas del día, cuando la radiación solar es mínima. Además, había humedad en niveles medios y altos de la atmósfera, lo que permitió la formación de copos de nieve en lugar de lluvia.