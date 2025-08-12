Argentina: Paisaje en Ushuaia brillo a causa de la bajada de las antorchas

En el marco de las celebraciones por el Día del Montañés, se llevó a cabo un emotivo y colorido evento que reunió a cerca de 100 esquiadores, quienes formaron parte de una tradicional bajada de antorchas, iluminando el cielo de la ciudad austral de Ushuaia, Argentina en una jornada cargada de simbolismo y espíritu comunitario.

La actividad, que ya es una costumbre para los habitantes de la región en esta fecha, contó con una gran participación tanto de deportistas como de familias y turistas que se acercaron a disfrutar del espectáculo.

Las imágenes difundidas a través de redes sociales muestran, en cámara rápida, el descenso coordinado de los esquiadores portando antorchas encendidas, generando un impactante contraste de luz y color sobre el paisaje blanco y nevado de la montaña.

El evento no solo celebró la vida y el esfuerzo de quienes eligen la montaña como su entorno diario, sino que también puso en valor el trabajo articulado entre distintos sectores. En este sentido, la vicegobernadora Mónica Urquiza destacó la importancia de la colaboración entre el ámbito público y el privado para la realización de este tipo de actividades.

Este tipo de celebraciones son posibles gracias al trabajo conjunto y al compromiso de todos los sectores. El turismo cumple un rol fundamental en el desarrollo de nuestra provincia, dinamiza la economía, amplía las oportunidades laborales y aporta al crecimiento sostenido de esta zona del país, afirmó Urquiza.

Además, la funcionaria subrayó que eventos como este permiten reforzar la identidad local y fomentar el sentido de pertenencia, tanto en residentes como en visitantes. La montaña no solo forma parte de nuestro paisaje, sino también de nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de vida, añadió.

Esta actividad se realiza durante la semana del 9 de agosto, y los esfuerzos por dar a conocer este evento en su edición número 30 tuvieron como objetivo fomentar el turismo en 2026, atraer un mayor número de visitantes y difundir la tradición de Ushuaia junto con los deportes de invierno.