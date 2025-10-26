Argentina celebra elecciones legislativas clave para la gobernabilidad de Milei

Argentina comenzó a elegir este domingo, 26 de octubre, una parte de los miembros del Congreso, en medio de un clima de inestabilidad cambiaria que pone a prueba el programa ultraliberal del presidente, Javier Milei, respaldado por un inédito salvavidas financiero de Estados Unidos.

Los comicios son clave para determinar si Milei logra los escaños para sostener sus decretos e impulsar las reformas impositiva, laboral y previsional que marcarán la segunda mitad de su mandato.

La votación comenzó a las 08:00 locales y cerrará a las 19:00. Tres horas después se conocerán los primeros resultados.

Un buen número "es el que me permita conseguir el tercio para defender las medidas del gobierno", dijo el mandatario en la recta final de la campaña.

Su partido, La Libertad Avanza (LLA), necesita aliados para enfrentar al peronistmo, principal partido opositor.

Pase lo que pase, LLA ganará escaños. Tiene solo 37 de 257 diputados y seis de 72 senadores y no renueva ninguna banca en esta elección.

Si el resultado se dirime por márgenes estrechos, el lunes puede abrirse una disputa de interpretaciones. "No es tan fácil que los agregados permitan leer la elección de un modo unívoco", dijo a la AFP el politólogo Gabriel Vommaro.