Trump refuerza su respaldo electoral a Milei durante su encuentro en la Casa Blanca

Título del autor, BBC News Mundo

2 horas



El presidente Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca este martes y dejó claro su respaldo al presidente argentino para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En declaraciones a la prensa, los mandatarios se halagaron mutuamente y Trump señaló: "Usted va a ganar la elección. Vamos a respaldarlo hoy, respaldarlo completamente".

El presidente estadounidense anticipó que el partido de Milei, La Libertad Avanza, va a mejorar en las encuestas después del encuentro de este martes, porque "a mucha gente en Argentina le caigo bien".

Milei, por su parte, afirmó que se sentía muy honrado por la invitación de Trump y lo felicitó por el acuerdo de cese al fuego en Gaza.

La reunión sirvió para sellar un inédito plan de respaldo financiero de EE.UU. a la economía argentina.

En sus respuestas a los periodistas, Trump sugirió que la continuación de dicho apoyo depende de que Milei gane la elección presidencial de 2027.

"Si pierde, no vamos a ser tan generosos con Argentina", afirmó luego de pintar un escenario en el que Milei se enfrenta a la "extrema izquierda". "Si pierde, nos vamos".

Trump y Milei sostienen una estrecha relación de amistad y admiración mutua cimentada en sus evidentes coincidencias ideológicas.

"Es un muy buen amigo, luchador y GANADOR", escribió recientemente en su cuenta de Truth Social el presidente estadounidense.

Altos funcionarios y otros políticos republicanos tampoco han escatimado en halagos al presidente argentino y su política económica.

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE.UU., afirmó en la Casa Blanca este martes que Milei está "luchando contra 100 años de mala política económica".

Fuente de la imagen,Bloomberg via Getty Images Pie de foto, "Está haciendo lo correcto", dijo Trump sobre Milei en la Casa Blanca.

En qué consiste el acuerdo

Saltar WhatsApp y continuar leyendo Únete a nuestro WhatsApp Recibe el mejor contenido de BBC News Mundo en tu celular Suscríbete aquí Fin de WhatsApp

Bessent dio a conocer el pasado jueves algunos detalles del plan, que en sus palabras busca sortear "el momento de grave iliquidez" que vive la economía argentina.

"Solo EE.UU. puede actuar con rapidez. Y lo haremos", señaló Bessent.

El plan tiene dos componentes: la compra directa de pesos argentinos por parte de EE.UU. —se desconoce por qué monto— y un swap (intercampio) de monedas por US$20.000 millones.

A diferencia de los créditos tradicionales, un swap puede ser activado o no, dependiendo de las necesidades del país. Es decir, el intercambio de divisas no se concreta a menos que una de las partes lo necesite.

Este tipo de acuerdos suelen estar enfocados a contribuir a la estabilidad del sistema financiero de un país.

Cuando el receptor se estabiliza y se cumple el plazo acordado, debe devolver la moneda extranjera y recupera su divisa original.

Por ahora, el auxilio financiero de Trump ha logrado calmar la ansiedad de los mercados en Argentina.

Sin embargo, la medida ha recibido críticas en EE.UU., incluso por parte de agricultores partidarios de Trump, que consideran que contradice la idea de "EE.UU. primero".

EE.UU. y Argentina compiten en mercados como el de la soya, y algunos empresarios estadounidenses se quejan de que el acuerdo pone en una posición ventajosa a sus competidores argentinos.

Fuente de la imagen,AFP via Getty Images Pie de foto, La visita del presidente argentino a la Casa Blanca se da a menos de dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones legislativas.

Durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump esquivó la pregunta de un reportero sobre si el paquete de apoyo financiero a Argentina es coherente con la idea de "EE.UU. primero".

Al respecto, Bessent ha argumentado que "una Argentina fuerte y estable que contribuya a afianzar la prosperidad del hemisferio occidental está en el interés estratégico de EE.UU." y que evitar que Argentina se vuelva un estado fallido o liderado por China es poner a EE.UU. primero.

El presidente estadounidense, por su parte, señaló que el beneficio que saca EE.UU. del plan es simplemente "ayudar a que una gran filosofía se apodere de un gran país".

El difícil momento de la economía argentina

Desde que llegó al poder, Milei puso en marcha una serie de medidas para detener la inflación, reducir el déficit fiscal y estabilizar el tipo de cambio.

Pero, en el camino, el gobierno se fue quedando sin dólares y el panorama económico empezó a oscurecerse, al punto que los inversionistas comenzaron a vender sus activos y a desconfiar que el país fuera a ser capaz de pagar la deuda.

En sus declaraciones en la Casa Blanca, Milei afirmó que el problema de iliquidez que vive el país es consecuencia de "los ataques políticos" de sus opositores.

Sin posibilidad de pedir un nuevo préstamo al FMI, dado que ya había obtenido uno en abril, llegó Trump al rescate.

Milei y Trump esperan que el respaldo de EE.UU. contrarreste la desconfianza de los mercados y restablezca la credibilidad en los planes económicos de Milei.

De acuerdo con el comunicado de Bessent de la semana pasada, EE.UU. confía en que los "cambios estructurales en curso" aumenten significativamente las exportaciones del país y por ende generen un flujo de dólares constante hacia Argentina en el futuro.

De ahí que, durante la reunión, Trump y su gabinete repitieran, una y otra vez, que Argentina está "a punto de alcanzar un gran éxito económico".

"Un salvavidas político para Milei"

Análisis de Ione Wells, corresponsal de BBC News para Sudamérica

Es difícil ignorar en qué momento se da esto: la intervención de Estados Unidos parece también un salvavidas político para Javier Milei, a solo unas semanas de que los votantes emitan su veredicto sobre él y su gobierno en las elecciones de medio término de Argentina.

Su partido obtuvo peores resultados de lo esperado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en septiembre, lo que provocó pánico en los mercados.

Si la coalición de Milei vuelve a obtener malos resultados en las elecciones del 26 de octubre, en las que se elegirán 24 senadores y 127 diputados, será mucho más difícil aprobar futuras reformas.

La esperanza del bando de Milei es que el swap de monedas con Estados Unidos, que ha estabilizado el peso, también estabilice su suerte política.

Puede que le evite lo que muchos consideraban un suicidio político: dejar que el peso se devaluara drásticamente, lo que habría provocado una subida vertiginosa de los precios.

Sin embargo, no está claro si será suficiente para revertir su caída en popularidad.

Las encuestas muestran que los votantes están frustrados no solo por el aumento del costo de vida, sino también por los escándalos de corrupción, incluido uno que involucra a su hermana, que han sacudido a su gobierno.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.