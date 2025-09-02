Amazonía libre de combustibles fósiles: ¿Utopía o realidad?

Una Amazonía libre de combustibles fósiles, en la que se impulse el desarrollo sostenible, se apoye a los indígenas y comunidades que la habitan, parece utópica ante los intereses que insisten en explotar petróleo y gas en la selva, pero una propuesta de un grupo de ecologistas y pueblos originarios quiere hacerla real.

La idea se ha planteado desde hace décadas, pero en la reciente reunión presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), varias ONG indígenas y ambientalistas pidieron que este tema se incluya en la próxima Conferencia del Clima de la ONU (COP30).

"La Amazonía, centro de nuestra vida y memoria, ecosistema fundamental para el equilibrio climático global, enfrenta una arremetida cada vez más amplia de los intereses extractivistas, entre ellos los combustibles fósiles", señala la petición, firmada por medio centenar de ONG.

Las organizaciones denuncian la arremetida cada vez más amplia de los intereses extractivistas, con ejemplos concretos en cuatro naciones miembros del OTCA: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Revise también: El programa brasileño para rastrear el ganado será vital para combatir la deforestación

Aunque una Amazonía sin petróleo parezca lejana, la coordinadora de Políticas Públicas de la red brasileña de organizaciones ecologistas Observatorio del Clima, Suely Araújo, aseguró que es posible y puede hacerse realidad si se toman decisiones inmediatas.

"Las utopías son las que nos mueven. Debemos luchar para que la demanda de una Amazonía libre de petróleo se convierta en realidad a la mayor brevedad posible, y eso comienza con la decisión de no abrir más áreas exploratorias en la región, tanto en tierra firme como en mar abierto", dijo a EFE.

Lea también: Piensa Verde: Energía renovable, la apuesta para reemplazar a los combustibles fósiles