La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna está presumiblemente muerta, anuncian desde Kirguistán

Natalia Nagovitsyna escalaba el Pobeda, también conocido como Jengish Chokusu, de 7 400 metros, pero se fracturó una pierna y se quedó atrapada a unos 7000 metros de altitud desde el 12 de agosto.

La agencia de seguridad estatal de Kirguistán dijo este miércoles 27 de agosto que una inspección con un dron con imágenes térmicas del área donde se encontraba Nagovitsyna no mostró señales de que aún estuviera viva.

La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna , que se rompió una pierna en el Pico Pobeda, la montaña más alta de Kirguistán, se presume muerta, dicen sus autoridades.

"Según el análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta una combinación de factores, incluidas las condiciones climáticas extremas y las particularidades de la zona, no se encontraron señales de vida en el lugar de Nagovitsyna", indicó en un comunicado.

Varios intentos de rescate fracasaron para recuperar a la escaladora de 47 años, quien pasó más de dos semanas en una pequeña tienda de campaña naranja, destrozada por ráfagas de viento, en la cima de la montaña donde las temperaturas en verano bajan de los -20 °C.

Un dron que sobrevoló la ubicación de Nagovitsyna confirmó que estaba viva el martes pasado, informó The London Times, pero no había señales de vida cuando el dron voló sobre la misma zona el jueves pasado.

Un escalador italiano, Luca Sinigaglia, murió el 15 de agosto al intentar alcanzarla; un helicóptero de rescate se estrelló y otros intentos tuvieron que ser cancelados porque los escaladores enfermaron y enfrentaron condiciones climáticas extremas.

Los expertos habían dicho anteriormente que nadie había sido evacuado nunca desde una altitud tan elevada en la montaña.

El Pico Pobeda es la montaña más alta de la cordillera Tian Shan y se encuentra en la frontera entre China y Kirguistán.

La presión por parte de su familia, ha sido intensa. Su hijo ha difundido las imágenes del dron y ha solicitado a las autoridades rusas y kirguisas que no cesen en los esfuerzos, en las últimas horas, el Comité de Investigación de Rusia ha ordenado coordinar acciones urgentes para intentar una nueva operación, aunque los especialistas insisten en que, desde el punto de vista técnico, el rescate sería casi imposible.