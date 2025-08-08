Mundo
Alemania suspende la exportación a Israel de armas que puedan ser utilizadas en Gaza tras el anuncio del plan para controlar la Franja

El gobierno alemán decidió detener su exportación de armas a Israel, que se encuentra en conflicto en Gaza. Esta decisión se tomó tras un anuncio del propio gobierno alemán.

   
Alemania anunció este viernes que suspenderá sus exportaciones de armas a Israel que puedan utilizarse en la Franja de Gaza.

El anuncio fue hecho por el canciller Friedrich Merz en respuesta al plan de que Israel quiere tomar el control de la Ciudad de Gaza.

Merz afirmó que su gobierno no aprobará ninguna exportación de equipo militar a Israel que pueda utilizarse en la Franja "hasta nuevo aviso".

"Cada vez es más difícil comprender cómo el plan de Israel puede contribuir a lograr objetivos legítimos", señaló Merz.

Y añadió: "En estas circunstancias, el gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipo militar que pueda utilizarse en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso".

Este anuncio causa impacto debido a que Alemania ha sido, además de aliado histórico de Israel, uno de sus principales proveedores de armas.

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), un centro de investigación que estudia conflictos y armamento, Estados Unidos fue el mayor proveedor de importaciones militares de Israel en el período comprendido entre 2020 y 2024, seguido de Alemania.

El anuncio es parte de las reacciones a nivel global a la aprobación del gobierno de Benjamin Netanyahu del plan para tomar el control del territorio de la Franja de Gaza.

Esta decisión del gabinete de seguridad israelí representa una escalada en la respuesta militar de Israel -que ha causado más de 60.000 muertos en este territorio palestino- tras la incursión militar de Hamás del 7 octubre de 2023 que dejó 1.200 muertos en Israel y centenares de rehenes.

Cuestión de Estado

El derecho a la existencia de Israel y su seguridad es razón de Estado para Alemania, el mayor aliado europeo de un país cada vez más señalado por su estrategia militar en Gaza.

Alemania respalda a Israel en foros internacionales, es su principal socio comercial en la región, mantiene importantes acuerdos militares y su narrativa oficial vincula directamente la existencia de Israel con la identidad política y moral de Berlín.

Este alineamiento no responde solo a intereses estratégicos, sino a un trasfondo histórico singular: a diferencia de otros países europeos, la relación de Alemania con Israel está marcada por la trágica memoria del Holocausto durante la II Guerra Mundial.

Se estima que por una política de exterminio llevada a cabo por la Alemania Nazi, unos seis millones de judíos murieron durante el conflicto bélico.

En 2008, la entonces canciller alemana Angela Merkel declaró ante el Parlamento israelí que la seguridad de Israel es cuestión de Estado para Alemania.

