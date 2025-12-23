8 000 nuevos documentos del caso Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Este martes 23 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos publicó miles de nuevos documentos sobre el caso Epstein. Al menos 8 000 documentos más están disponibles en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado por la oposición demócrata de retener información debido a la lenta difusión de estos archivos.

Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11 000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes 19 de diciembre.

Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó el lunes 22 de diciembre que solo una "fracción" de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado "anómalo y extremo" de los elementos.

