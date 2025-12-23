Mundo
8 000 nuevos documentos del caso Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

La publicación y accesibilidad a todos los documentos del caso Epstein debían ser antes del 19 de diciembre de 2025.

   
    Esta foto ilustración, tomada en Washington, D. C., el 19 de diciembre de 2025, muestra fotografías entre ellas del expresidente estadounidense Bill Clinton; el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger; el presidente de Virgin Group, Richard Branson; y Ghislaine Maxwell. Fotos tomadas de los registros de la investigación del caso Epstein.( AFP )
Este martes 23 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos publicó miles de nuevos documentos sobre el caso Epstein. Al menos 8 000 documentos más están disponibles en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado por la oposición demócrata de retener información debido a la lenta difusión de estos archivos.

Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11 000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes 19 de diciembre.

Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó el lunes 22 de diciembre que solo una "fracción" de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado "anómalo y extremo" de los elementos.

Las controversias por la liberación de los archivos del caso Epstein

El demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la ley.

"El Departamento de Justicia debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados" en este caso, denunció Khanna, al solicitar la publicación de ciertos documentos específicos del expediente.

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, presentó el lunes 22 de diciembre una resolución en la que pedía que se emprendieran acciones legales contra la administración por no publicar los archivos completos del caso Epstein.

"Es claramente una operación de encubrimiento", afirmó Schumer.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, atribuyó el retraso a la necesidad de censurar las identidades de las más de 1 000 víctimas de Epstein, y el domingo 21 de diciembre negó las acusaciones de que estuviera protegiendo a Donald Trump, que fue amigo íntimo de Epstein.

Trump, durante su campaña electoral de 2024, se mostró de acuerdo en hacer públicos estos archivos; sin embargo, retrocedió luego y denunció una "farsa" instrumentalizada por los demócratas.

El presidente de EE. UU. rompió relaciones con Epstein años antes de su detención y no se enfrenta a ninguna acusación de delito. Después de la creciente presión del Congreso, Trump cedió y promulgó en noviembre la ley que obliga a publicar los archivos no clasificados en poder del gobierno.

