Sin embargo, apuntó que quienes están en la cúpula militar están vinculados a actividades ilícitas promovidas por el régimen de Nicolás Maduro, que se proclamó ganador de las recientes elecciones presidenciales, las cuales no han sido reconocidas por un gran parte de la comunidad internacional .

López señaló que Maduro ha impuesto un fraude y que pretende hacerlo cumplir "a sangre y fuego", junto a una represión masiva.

“Maduro pretende imponer con terror, con persecución, con amenazas lo que no puede hacer con los votos”, comentó.

Dijo que los únicos países que han reconocido la reelección de Maduro son los países autocráticos del mundo. "China, Rusia, Irán Cuba ,Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Nicaragua. Esos son los países que no tienen elecciones, que no respetan los derechos humanos, que no tienen estado de derecho", manifestó.

El líder de la oposición venezolano dijo que debe haber un reconocimiento de los resultados de Edmundo González como presidente de Venezuela, para que tome funciones el 10 de enero de 2025, como dicta la constitución del país caribeño.

López anhela que se pueda instalar este gobierno, al que califica como una administración de transición, para que pueda existir una estabilidad institucional legal.