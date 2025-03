"Una autobiografía no es nuestra literatura privada, sino más bien nuestra bolsa de viaje. Y la memoria no es solo lo que recordamos, sino también lo que nos rodea", dice Francisco en su libro.

"En cada página, en cada paso, también el libro de quien ha caminado conmigo, de quien me ha precedido, de quien nos seguirá", agrega.

1. El hundimiento del barco

No había conseguido vender a tiempo los muebles de la casa que dejarían para vivir en otro país. Por eso, la familia Bergoglio optó por devolver los pasajes y retrasar su salida hacia Argentina.

"Por eso estoy ahora aquí", reflexiona sobre el destino que llevó a que quien sería su padre no tomara ese barco.

"No es una historia nueva, es de ayer tanto como de hoy", comenta Francisco sobre los motivos que, tanto a principios de 1900 como ahora, llevan a miles de personas a abandonar sus países en búsqueda de mejores condiciones de vida.

2. La papeleta extra

Francisco no esperaba en 2013 ser elegido el máximo líder espiritual de la Iglesia católica.

"Decir que no me esperaba nada semejante, nunca en la vida y mucho menos al principio de aquel cónclave, es sin duda decir poco", cuenta.

Bergoglio llegó a Santa Marta con una maleta en la que llevaba dos túnicas y poco más. El resto de sus cosas las dejó en Buenos Aires, ciudad a la que no regresó después de ser electo Papa.

–¿De qué discurso me hablas? –preguntó Bergoglio.

"¿Es otra broma?", se preguntó a sí mismo Bergoglio, quien no entendía qué era lo que estaba pasando.

En la cuarta votación, el argentino consiguió 69 votos. Pero no alcanzó.

"Ignoro cuántos votos hubo exactamente al final, ya no escuchaba, el ruido se sobrepone a la voz del escrutador", narra Francisco.

Doce años después reconoce: "Me sentí en paz, tranquilo".

3. La caja blanca

"Yo he llegado hasta aquí, he tomado estas medidas, he apartado a estas personas. Ahora te toca a ti", agregó Benedicto según Francisco.