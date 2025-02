1. La inmigración, la prioridad de Trump

2. Lo que gana Maduro: propaganda y ¿petróleo?

"Maduro me dijo 'te vamos a dar esto y estas son las cosas que nosotros queremos' y yo le dije: 'No, te estamos dando un gran regalo. Y el gran regalo es que yo estoy aquí sentado contigo y tienes todo tipo de cámaras alrededor y vas a usar todo esto con fines propagandísticos porque un diplomático estadounidense está sentado aquí contigo'", aseguró.

Eric Farnsworth, vicepresidente del centro de estudios Council of the Americas and the Americas Society, considera que ese encuentro representa un "gran logro" para Maduro.