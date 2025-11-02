Mundo
02 nov 2025 , 08:25

Asciende a 23 el número de muertos por incendio en una tienda en el norte de México

Las autoridades mantienen labores de rescate y evaluación de daños en la zona afectada.

   
    Fotografía aérea de bomberos controlando un incendio en una tienda comercial este sábado, en la ciudad de Hermosillo, en Sonora (México).( Foto: EFE )
En México, la Cruz Roja confirmó este sábado que el número de muertos por el incendio en una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, capital del norteño estado de Sonora, ascendió a 23 personas, mientras que hay decenas de heridos.

“Sí, tenemos ese número, 23 decesos, hasta el momento: 12 femeninas; cinco masculinos; cuatro niñas y dos niños”.

Aseguró, Carlos Freaner Figueroa, presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana. El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 hora local en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

De acuerdo con un reporte preliminar de autoridades locales, entre las víctimas se encuentran al menos seis menores de edad, dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del lugar.

En redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que su administración brindará apoyo integral a los afectados.

“Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo. El gobierno del estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos”.

Incendio en una tienda en México
Incendio en una tienda en México ( Foto: Internet )

Los equipos de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil continúan en el lugar, que permanece acordonado mientras se realizan las investigaciones sobre las causas del siniestro.

De forma preliminar, se reportaron también al menos 12 personas lesionadas, de las cuales siete fueron trasladadas al Hospital del ISSSTE, una a la Clínica 14 del IMSS, dos a la Clínica del Noroeste y dos más al Hospital de Especialidades del Estado.

Las autoridades mantienen labores de rescate y evaluación de daños en la zona afectada.

