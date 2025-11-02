Asciende a 23 el número de muertos por incendio en una tienda en el norte de México

Aseguró, <b>Carlos Freaner Figueroa</b>, presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana. El siniestro ocurrió alrededor de las <b>15:00 hora local </b>en el establecimiento situado sobre la avenida Dr. Alberto G.<b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/mexico-alicia-teodoro-abuela-protegio-nieta-de-explosion-ana-daniela-barragan-pipa-de-gas-HA10102126 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>