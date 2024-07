Huw Edwards se declara culpable de posesión de imágenes ilegales de menores

El reconocido expresentador de la BBC, Huw Edwards, de 62 años, admitió este miércoles ante un tribunal en Londres su culpabilidad en tres cargos relacionados con la posesión de “imágenes indecentes” de menores, obtenidas entre diciembre de 2020 y abril de 2022.

Durante la audiencia, Edwards, quien anteriormente había sido una de las caras más visibles de las transmisiones de la cadena pública británica, permaneció impasible mientras se leía la lista de cargos. Se le acusa de haber poseído un total de 41 imágenes ilegales, recibidas de otro hombre a través de conversaciones en WhatsApp.

Estas imágenes se clasifican en tres categorías: siete de categoría A, que incluyen actos sexuales o de carácter sádico; doce de categoría B, correspondientes a actos sexuales no penetrativos; y veintidós de categoría C, que abarcan imágenes no incluidas en las categorías anteriores.

El fiscal Ian Hope reveló que las imágenes ilegales incluían material de jóvenes de entre 13 y 15 años, con algunas de categoría A que mostraban a menores de apenas 7 a 9 años.

En un intercambio en febrero de 2021, Edwards pidió explícitamente a su contacto que no le enviara más imágenes de menores, y en una conversación posterior en agosto de ese mismo año, reiteró que no quería recibir imágenes ilegales. A pesar de sus solicitudes, continuó recibiendo pornografía legal hasta 2022.