En concreto, Edwards está acusado de poseer seis imágenes de categoría A (que implican actividad sexual penetrativa o de carácter sádico), 12 imágenes de categoría B (de actos sexuales no penetrativos) y 19 fotografías de categoría C, donde se incluyen todas las "fotografías indecentes" que no pertenecen a las categorías anteriores.