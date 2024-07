De hecho, el triunfo de González incluso se dio en sitios donde históricamente venció el oficialismo. No obstante, sorpresivamente, en horas de la noche, se publicaron unos resultados sorpresivos que otorgaban el triunfo a Maduro con un margen de aproximadamente 500 mil votos. "Esto sorprende porque los resultados no compaginan físicamente con las actas en mano que recibimos. Tenemos que recabarlas y pedir auditorías".

El titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, Elvis Amoroso , dijo que el resultado correspondía al escrutinio del 80% de los votos . No obstante -según un primer reporte- el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia , fue respaldado por el 44,2% de los votantes.

Exigió que se realicen auditorías. "No son los resultados que se han dado, el país puede encenderse por los cuatro costados y generarse hechos de violencia porque la gente sabe lo que sucedió".

Afirmó que sí existe la posibilidad técnica de comprobar los resultados verificando las actas. ¿Hay la posibilidad de un día de estallido? Verdel manifestó que la gente de Venezuela quiere paz, pero el oficialismo busca la confrontación y acusar a la oposición de que genera violencia. No obstante, la situación que se vive en su país no significa que "no se pueda llamar a las calles a hacer manifestaciones pacíficas".

A su criterio, hay un sinnúmero de irregularidades que, si se hacen las auditorías, se puede comprobar lo que está sucediendo, lo cual podría desencadenar en hechos de violencia. "La gente de calle sabe lo que pasó porque hizo conteo de las actas".

"El pueblo venezolano está dispuesto a defender lo que significa el cambio y el futuro del país. No hay que caer en el juego de la violencia que es lo que busca Nicolás Maduro para culpar a la oposición". Dijo que quienes apoyaron a González se reunirán en las próximas horas para definir las medidas que van a tomar.

Asegura que el llamado a la paz no significa que no saldrán a las calles para manifestarse. Dice que los venezolanos saben lo que pasó con el conteo de votos y están dispuestos a defender el cambio. Considera que el chavismo ha sido el peor error de su partido y menciona que Nicolás Maduro no tiene una ideología socialista demócrata, sino de autoritarismo.

