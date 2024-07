Con el grito de "Qué viva Chávez; Chávez vive y la patria sigue" junto a sus partidarios, Nicolás Maduro celebró su victoria electoral del domingo 28 de julio.

"No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora; y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela", expresó.

Maduro expresó que, después de esta jornada, habrá paz, respeto, estabilidad y justicia en Venezuela.