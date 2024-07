¿Qué son las pantallas azules que aparecen en las computadoras de Microsoft tras el fallo?

El fallo informático de Microsoft, que ha colapsado aerolíneas, bancos, medios de comunicación y compañías de todo el mundo, se muestra al encender las computadoras con una de sus peores imágenes: la denominada pantalla azul de la muerte.

Este pantallazo azul (BSoD, Blue Screen of Death, en sus siglas en inglés) aparece cuando el sistema operativo de Microsoft Windows no puede recuperarse de un error del sistema o considera que no va a poder hacerlo. Y se detiene, se congela, no puede seguir funcionando.

En ese momento, aparece la pantalla azul que incluye, normalmente, un código de error que puede ayudar a diagnosticar el problema sin determinarlo y obliga a reiniciar los dispositivos electrónicos, según indica Microsoft en su web corporativa.

Este viernes 19 de julio, la actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática Crowdstrike es el origen del fallo sufrido en los equipos de Microsoft y, por tanto, del bloqueo de las computadores y dispositivo que tienen instalados los sistemas operativos de Windows.

Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España, ha corroborado a la agencia de noticias EFE que la citada actualización es lo que ha ocasionado la aparición de las pantallas azules en los sistemas Windows, tanto de clientes como de servidores, encadenando una serie de problemas por todo el planeta, desde Australia a Japón y ahora en Europa y en Estados Unidos.

Las pantallas azules son solo característica de Windows, no aparece en otros sistemas operativos como Mac o Linux; se trata de un mensaje de error que se produce cuando Windows no puede recuperarse de un fallo del sistema, ha explicado Albors.

La 'pantalla azul de la muerte' fue una creación de Steve Ballmer, cuando ocupaba el cargo de la división de sistemas operativos de Microsoft, y se diseñó para Windows 1.0, el primer sistema desarrollado por la compañía en 1985.

Desde entonces a la actualidad, el aspecto, aún permaneciendo azul, ha cambiado según han ido reemplanzándose los sistemas operativos y la compañía ha tratado de reducir el número de fallos.

Su aspecto actual se presenta desde que apareció Windows, con un fondo azul claro, con el dibujo de dos puntos y un paréntesis, similar al emoji de tristeza y frustración de las redes sociales, y con un texto universal que no indica el error que ha ocasionado el bloqueo.

Al margen del problema puntual de este viernes, cuando aparezca la temida pantalla azul lo primero que hay que hacer es intentar reiniciar el ordenador. En muchos casos, si el error no es muy grave, el propio sistema puede ser capaz de solucionar la parada y volver a funcionar sin problemas.