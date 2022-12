Qatar 2022: Otras selecciones con el mismo puntaje de Ecuador clasificaron a los octavos de final

La selección de Ecuador quedó eliminada, tras caer derrotada ante Senegal 2-1, sin embargo la ‘Tri’ era una de las candidatas a pasar octavos, por todo lo que hizo en su dos encuentros anteriores. Lo llamativo es que otros equipos con la misma cantidad de puntos accedieron a la siguiente fase.

Ecuador terminó tercera en el grupo con 4 puntos +1 gol de diferencia. Ganó el primer encuentro 2-0 y se convirtió en la primera selección en derrotar a la anfitriona. En su segundo partido, empató ante Países Bajos 1-1 y en su último cotejo perdió contra la selección africana.

Polonia clasificó a los octavos de final con un puntaje inferior al que obtuvo Ecuador en esta fase. La selección europea empató con México 1-1, ganó 2-0 Arabia Saudita y perdió ante Argentina 0-2. Sumó en total 4 puntos con cero de gol diferencia.

Corea del Sur accedió a los octavos de final con el mismo puntaje de Polonia, incluso, la ‘Tri’ si hubiera caído en este grupo estaría clasificado a la siguiente fase del Mundial.

Sin embargo, Ecuador no podía jugar en el Grupo C, donde se encuentran Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita, porque no pueden estar dos selecciones de la misma confederación.

Lea: Qatar 2022: Estos son los jugadores de la 'Tri' que no estarían para el próximo Mundial

Otro equipo que accedió a la siguiente fase con 4 puntos es España, una de las favoritas para quedarse con el trofeo más preciado, estuvo a un paso de quedar eliminada, pero Alemania lo salvó y se quedó afuera con la misma cantidad de puntos que Ecuador.

Los octavos de final se llevarán a cabo este sábado con el partido entre Países Bajos ante Estados Unidos, ese mismo día jugará Argentina y Australia. El domingo se enfrentará Inglaterra - Senegal, y Francia-Polonia.